Cazenovia High School announces third quarter honor roll

Apr 13, 2018 Jason Emerson Achievers, Cazenovia Republican
12th grade highest honor roll
James Barna, Emma Berry, Jack Bookbinder, Thomas Bragg, Annika Bruno, Sadie Coleman, Shao Demyttenaere, Brenna Hughes, Jamie Joseph, Daniel Kent, Anthony Koppers, Steven LaFever, Lydia LaGorga, Ian Marshall, Taylor McCullough, Emma Nunez, Brier Mae Ossont, Megan Schwartz, Julie Silverman, Mikaylee Whalen.
12th grade high honor roll
Julia Barrett, Ashley Bodley, Emily Braun, Timothy Burr, Olivia Carroll, Carson Clonan, Kathryn Colvin, Shannon Croft, Solomon DeLeon, Hope Doney, Elizabeth Druke, Joseph Gates, McKenzie Giordano, Morgan Hodinger, William Huftalen, Lucy Langan, Eric Liddell, Lily Loveless, Morgan Maliga, Matthew McLaughlin, James McPherson, Claire Murray, Patrick O’Sullivan, Mackenzie Odell, Matthew Regan, Kathryn Robbins, Nathan Romig, Alyssa Simko, Zachary Simms, Zachary Slocum, Richard Smith, Kevin Stalder, Mackenzie Usborne, Jakob Walburger, Madison West, Andrew Wight, Christian Winkler.
12th grade honor roll
Ava Brennan, Lauren Burbidge, Benjamin Courtwright, Kelly Cowan, Suzu Davis, Jacob Fraser-Gilbert, Patrick Frisbey, John Gabor, Glenn Hartley, Eric Ketcham, Collin Killiany, Fidelis Kulang, Jacob Kumiega, Justin LaBarre, Molly LaHart, Taylor Masterpole, Sean McNerney, Alexa Nekritz, Patrick Nourse, Alex Nowak, Zoe Shephard, Judson Spaulding, Matthew Stanford, Nathaniel Tainter, Kirsten Underwood, Allie Vanetti, Jacob Wells, Chloe Willard, Katrina Wilson, Delaney Yorks.
11th grade highest honor roll
Abigail Burrell, Laura Connor, Christian Edelstein, Kelly Frost, Madeline Gavitt, Daniel Guerizoli-Kempinski, Kyler Hathaway, Rachel Lines, Hannah Matteson, Samantha Morgan, Emma Rousell.
11th grade high honor roll
Katie Ammann, Kevin Ammann, Angelo Annotto, Zane Anthony, Jack Aronson, Joshua Cameron, Emma Chesbrough, Nathan Croft, Samuel DeLeon, Noah DeRochie, Liam Flannery, Shea Flannery, Nolan Frisbey, Justin Gagnon, MaryRose Giangiobbe, Morgan Gregg, Jenay Griffin, Skyler Grimes, Elliot Hale, Daniel Hammond, Olivia Hodge, Courtney Holt, Luke Hudson, Paige Hunt, Tatum Kelly, Kathryn Kielbasinski, Cameron Killiany, Faith King, Hope King, Benjamin Knutsen, Hailey Kubiniec, Jacob Marconi, Joseph McLaughlin, Madelyn Meigs, Ian Melvin, Dominic Paglia, Arianna Papini, James Pavelchak, Allexus Pecoraro, Kaitlyn Puffer, Grace Rajkowski, Emily Reff, Leah Rossiter, Clara Rowles, Eva Salzman, Treyton Schug, Virginia Seeley, Isaac Senehi, Autumn Sherman, Kate Sosville, Hannah Southwick, Jonathan Streeter, Benjamin Tainter, Akberet Tella, Aaron Thomson, Emma Wardell, Alexza Weisbrod, Zachary Wendel, Theodore Williams, Ryan Wozniak, Mackenzie Yates.
11th grade honor roll
Douglas Buckley, Chad Carges, Elizabeth Chanatry, Edward Clarke III, Jada Clement, Laura Clements, Edward Coughlin, Casey Cunningham, Ronan DeFanti, Callaghan Dennison, Emily Dolbear, Tanner Dydo, Jack Filkorn, Emily Forshee, Ian Fostveit, William Harrington, Charlize Harris, Austin Hirt, Shelby Jackson, Andrew Johnson, Kayla Karmis, Sophia Kessler, Shawnery Kinzie-Middleton, Taylor Mapstone, Malia Marnell, Christian Monroe, Emily Nourse, Justin Ossont, Allison Raymond, Andrew Ryan, Augustine Sayre, Alexis Sherwood, Taylor Tilison, Nicole Underwood, Kaylee West, Jackson Wright, Katalin Zoldos.
10th grade highest honor roll
Davianna Bartelli, Claire Edwards, Alexandra Galle, George Gescheider Jr, Tessa Hansknecht, Savannah Johnson, Riley Lordon, Katherine Martellock, Emily McGee, Jason Olkowski, Cassidy Rockwood, Alex Rodriguez, Mackenzie Waite, Issac Walburger.
10th grade high honor roll
Dylan Anderson, Stanley Angus, Josie Avery, Jonah Bajema, Adrianne Baldwin, Peyton Basic, Tyler Benedict, Chloe Boergesson, Vito Borio, Molly Brown, Wyatt Burdin, Tessa Carroll, Kali Costello, Cameron Cunningham, Katie Dolan, Timothy Gibbons, Ryan Goodman, Eric Groff, Nicholas Gugino, Ava Hartley, Erica Howard, Megan Hughes, Elijah Hunt, Madison Jones, Margaret Kmetz, Edward Koppers, Lindsey Lawson, Evan Murray, Alexander Mussision, Cornelius O’Leary, Michael Parrella, Maeve Potteiger, Ryan Romagnoli, Molly Schwartz, Dalton Sevier, Joe Spires, Christopher Stevens, Isla Stover, Clara Wheeler, Chase Willard.
10th grade honor roll
Keegan Bailey, Maxwell Beam, Jonathan Benn, May Braaten, Ashlie Conklin, Gavin Decker, Molly Dolan, Aidan Emhoff, Will Fitzgerald, John Frega, Ryan Frost, Daniel Gavilondo, Naomi Hamlin-Navias, Jackson Kessler, Robert Liddell, Skyler Marshall, Hunter McCullough, Caverly Monahan, Daniel Moskvich, Emmaline Moynihan, Brian Pezzi, Peyton Pinckney, Cormac Race, Paige Smith, Ryan Tallman, Anna Walsh, Landon West, Eleanor Wester, Gordon Wester, Shaun Zampetti.
Ninth grade highest honor roll
Dylan Albicker, Nova Berger, Aeden Berson, Mia Chesbrough, Regan Dauenhauer, Slater DeLeon, Ava Gavitt, Lilia Gavitt, William Groetz, Helen Hausser, Jacob Ives, Megan Lawton, Daniel Lines, Torin Monahan, Ryan Probe, Nina Royer, Lily Sorbello, Lillian Twohig, Levi Van Tassel.
Ninth grade high honor roll
Ethan Baker, Christina Brown, Elizabeth Brown, Jakob Buckley, Logan Comfort, David Coons, Grace Degeilh, Cody Dickinson, Kiara Dolan, Olivia Emerson, Alexandra Everard, Lucca Ferreira, Holly Grant, Molly Hart, Cashel Hathaway, Julia Ketcham, Emily Knapp, Carley Lounsbury, Amelia Luna, Jack McNerney, Max Michael, Jenniefer Moskvich, Gavin Moy, Briley Pinckney, Mae Sayre, Jake Tobin, John Vidakovic, Isabella Wendel, Carter Williams, Elora Wilmot, Anastasiya Yavorska, Madison Young.
Ninth grade honor roll
Marysa Avery, Helena Bonavita, Aidan Coffey, Savannah Conway, Maxwell Fischer, Laura Fitzgerald, Eva Gagnon, Joseph Gesner, Eli Gifford, Frederick Hammond, Gannon Houghton, Ella Huftalen, Cassidy Jarvis, Justin Kumiega, Patrick Linck, Madeline McGreevy, Hailey Shon, Aidan Simms, Jared Smith, Sean Smithers, Adam Thomson, Natalie Tresco, Alyson Woolbert, Eliot Worthington.
Eighth grade highest honor roll
Maysun Barilla, Claire Braaten, Sophie Clancy, Lily Clonan, Brooke Devendorf, Clare Douglas, Anna Edwards, Quinlan Emhoff, Shaelan Finnerty, Kennedy Fountain, Tara Frost, Caryn Gagnon, Kayla Goodfellow, Eliza Gurney, Mackenzie Halliday, Andrew Kent, Morgan Kingsley, Megan Kuhn, James LaFever, Fiona Larkin, Willem Light-Olson, Melanie Michael, Benjamin Orbach, Baylee Pierce, Hannora Race, Madelyn Raymond, Maggie Rowles, Carter Ruddy, Ainsly Schug, Emma Schwartz, Michael Senehi, Emma Steinberg, Isabella Uzcategui.
Eighth grade high honor roll
Kylie Anthony, Charlie Aronson, Savannah Barilla, Margaux Blin, Brody Coleman, Emma Coons, Jake DeCew, Dalton Denison, Leigha Fostveit, Rachael Frost, Aubrey Gilbert, Shaun Goodman, Amanda Heacock, Cooper Hughes, Konnor Kelly, Julia Knutsen, Kimberlee Marris, Peter McCole, Benjamin McPherson, Mitchell Romig, Marissa Smith, Samantha Sparks, Aleya St. Louis, Zachary Streeter, Carleigh Szalach, Emma Tyler, Jake Wardell, Jackson Wright.
Eighth grade honor roll
Tanner Ackermann, Jamie Aldrich, Nevaeh Burdick, Richard Dannan, Eoghan Dennison, Joseph Diana, Andrew Falso, Emily Forrett, Wyatt Hartley, Victoria Hunt, Ethan Isbell, Aamirah King, Joshua Lowe, Sophia Luna, Harlei McAllister, Morgan Moynihan, Katie Pavelchak, Chloe Pushlar, Luke Rodriguez, Arthur Rothfeld, Hadley Schug, Quinn Smith, Fiona Tobin, Mary Williams, Molly Wright.
Jason Emerson is editor of the Cazenovia Republican and Eagle Bulletin newspapers.
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