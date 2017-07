Cazenovia High School announces fourth quarter honor roll

Cazenovia High School has announced the names of students who were named to the honor roll during the fourth quarter of the 2016-17 school year:

12th grade highest honor roll

Caden Ackerman, Briar Becker, Christopher Becker, Emily Blanchard, Caeli Carroll, Lucy Connor, Whitney Denison, Sarah Dickinson, Jack Eldred, Madison Filkorn, Leah Gamlen, Julia Gavilondo, Lauren Howard, Anna Kempf, Emily Mahoney, Vincent Paglia, Amy Race, Mairin Rogers, Elizabeth Shephard, Ann Skinner, Virginia Soler, Cole Strong.

12th grade high honor roll

Melissa Alvisi, Christopher Beare, Milo Beebe, Carolyn Benn, Brennah Caffrey, Tessa Carr, Caitlin Clonan, Brendan Coffey, Madison Colvin, Angela Combs, McKinley Dennison, Keara Dwyer, Hannah Emhoff, Nicole Fish, Rory Flannery, Katherine Frost, Mackenzie Gregg, Katelyn Hale, Anders Hansen, Jana Harris, Megan Henderson, Erin Howles, Joshua Keating, Taylor Ketcham, Siobhan Kiernan, William Kmetz, Jacob Kopylczak, Colton Kubiniec, Lauren Lyons, Ryan Marshall, Nathan Morgan, Benjamin Nichols, Burkett Regan, Elizabeth Riha, Hannah Scanlon, Felix Schnittler, Joanna Seeley, William Shephard, Tori Slocum, Orson R Sproule, Hannah Staiger, Justin Streeter, Danielle Tedesco, Olivia Weiler, Stevie West, John Williams, Delaney Yates.

12th grade honor roll

Izabella Anixter, Abigail Avery, Furahini Bahati, Joshua Bauder, Evan Begley, Alec Boone, Kacie Burdin, Rachel Cali, Molly Carges, Olivia Catania, Geoff Christensen, Carli Cunningham, Maleigha Ellithorpe, Saulo Ferreira, Faith Gara, John Gesner, Morgan Giordano, Timothy Harken, Keery Hastings, Lydia Jurista, Cassidy Light, Samuel Mabie, Devon McColm, William McCrink, Ryan Mistur, Nicholas Monroe, Alexa Nekritz, Elizabeth Rankin, Hunter Sattler, Nathan Spangler, Connor Westfall, Robert Zambito.

11th grade highest honor roll

James Barna, Emma Berry, Jack Bookbinder, Thomas Bragg, Annika Bruno, Sadie Coleman, Kathryn Colvin, Shannon Croft, Shao Demyttenaere, Elizabeth Druke, William Huftalen, Brenna Hughes, Daniel Kent, Anthony Koppers, Steven LaFever, Lydia LaGorga, Ian Marshall, Taylor McCullough, Claire Murray, Alex Nowak, Emma Nunez, Patrick O’Sullivan, Mackenzie Odell, Matthew Regan, Megan Schwartz, Julie Silverman, Kevin Stalder, Jacob Wells.

11th grade high honor roll

Julia Barrett, Emily Braun, Lauren Burbidge, Timothy Burr, Olivia Carroll, Carson Clonan, Benjamin Courtwright, Kelly Cowan, Suzu Davis, Sarah Hackney, Jesse Hamlin-Navias, Morgan Hodinger, Jamie Joseph, Eric Ketcham, Justin LaBarre, Lucy Langan, Eric Liddell, Morgan Maliga, Jonathan Marecek, Matthew McLaughlin, Nathaniel Morris, Patrick Nourse, Brier Mae Ossont, Alexander Pezzi, Connor Riedl, Kathryn Robbins, Nathan Romig, Zoe Shephard, Alyssa Simko, Zachary Simms, Zachary Slocum, Kirsten Underwood, MacKenzie Usborne, Jakob Walburger, Madison West, Mikaylee Whalen, Andrew Wight, Brittany Wilkinson, Christian Winkler.

11th grade honor roll

Ashley Bodley, Ava Brennan, Solomon DeLeon, Hope Doney, Jacob Fraser-Gilbert, John Gabor, Joseph Gates, McKenzie Giordano, Meghan Hart, Glenn Hartley, Collin Killiany, Jacob Kumiega, Molly LaHart, Matthew Levinson, Lily Loveless, James McPherson, Ryan Modzeleski, Dennis Muniz Jr, Hannah Retz, Dylan Roy, Richard Smith, Judson Spaulding, Matthew Stanford, Michael Stanton, Isabel Van Tassel, Chloe Willard, Katrina Wilson, Halima Wote, Delaney Yorks.

10th grade highest honor roll

Zane Anthony, Justin Brown, Abigail Burrell, Laura Connor, Brianna Conway, Samuel DeLeon, Kelly Frost, Madeline Gavitt, Skyler Grimes, Kyler Hathaway, Kathryn Kielbasinski, Rachel Lines, Hannah Matteson, Dominic Paglia, Leah Rossiter, Clara Rowles, Jonathan Streeter, Zachary Wendel, Mackenzie Yates.

11th grade high honor roll

Katie Ammann, Kevin Ammann, Clari Atherlay, Michael Ballew, Joshua Cameron, Emma Chesbrough, Jada Clement, Noah DeRochie, Emily Dolbear, Tanner Dydo, Christian Edelstein, Liam Flannery, Nolan Frisbey, Justin Gagnon, MaryRose Giangiobbe, Morgan Gregg, Jenay Griffin, Daniel Hammond, William Harrington, Charlize Harris, Olivia Hodge, Courtney Holt, Alexia Hotchkiss, Luke Hudson, Shelby Jackson, Andrew Johnson, Tatum Kelly, Sophia Kessler, Cameron Killiany, Faith King, Hope King, Shawnery Kinzie-Middleton, Benjamin Knutsen, Taylor Mapstone, Jacob Marconi, Dylan McCrink, Joseph McLaughlin, Ian Melvin, Samantha Morgan, Justin Ossont, Arianna Papini, Kaitlyn Puffer, Grace Rajkowski, Allison Raymond, Emma Rousell, Andrew Ryan, Eva Salzman, Treyton Schug, Virginia Seeley, Autumn Sherman, Kate Sosville, Hannah Southwick, Benjamin Tainter, Nicole Underwood, Emma Wardell, Theodore Williams, Ryan Wozniak, Jackson Wright.

11th grade honor roll

Jack Aronson, Colton Basic, Elizabeth Chanatry, Edward Clarke III, Laura Clements, Edward Coughlin, Jack Filkorn, Shea Flannery, Emily Forshee, Ian Fostveit, Brett Freyer, Elliot Hale, Douglas Hopkins, Kayla Karmis, Hailey Kubiniec, Madelyn Meigs, Eric Moskvich, James Pavelchak, Allexus Pecoraro, Andrew Peterson, Emily Reff, Augustine Sayre, Isaac Senehi, Alexis Sherwood, Norah Spencer, Akberet Tella, Aaron Thomson, Taylor Tilison, Katalin Zoldos.

Ninth grade highest honor roll

Dylan Anderson, Jonah Bajema, Davianna Bartelli, Vito Borio, May Braaten, Claire Edwards, Alexandra Galle, Ryan Goodman, Margaret Kmetz, Edward Koppers, Katherine Martellock, Cassidy Rockwood, Alex Rodriguez, Mackenzie Waite.

Ninth grade high honor roll

Josie Avery, Adrianne Baldwin, Peyton Basic, Chloe Boergesson, Molly Brown, Tessa Carroll, Kali Costello, Cameron Cunningham, Will Fitzgerald, Daniel Gavilondo, Timothy Gibbons, Eric Groff, Nicholas Gugino, Tessa Hansknecht, Elijah Hunt, Savannah Johnson, Madison Jones, Lindsey Lawson, Riley Lordon, Emily McGee, Caverly Monahan, Evan Murray, Alexander Mussision, Cornelius O’Leary, Jason Olkowski, Michael Parrella, Brian Pezzi, Maeve Potteiger, Molly Schwartz, Joe Spires, Christopher Stevens, Isla Stover, Ryan Tallman, Issac Walburger, Anna Walsh, Eleanor Wester, Gordon Wester, Chase Willard, Shaun Zampetti.

Ninth grade honor roll

Stanley Angus, Keegan Bailey, Jonathan Benn, Wyatt Burdin, Gavin Decker, Katie Dolan, Molly Dolan, Aidan Emhoff, John Frega, Ty Freyer, Ryan Frost, Naomi Hamlin-Navias, Ava Hartley, Aiden Houseman, Erica Howard, Megan Hughes, Matthew Knutsen, Robert Liddell, Melina Mandell, Thomas McCay, Hunter McCullough, Samantha Morris, Emmaline Moynihan, Peyton Pinckney, Cormac Race, Samantha Retz, Ryan Romagnoli, Dalton Sevier, Mikaylee Smith, Paige Smith, Samuel Stehle, Clara Wheeler.

Eighth grade highest honor roll

Dylan Albicker, Ethan Baker, Aeden Berson, Regan Dauenhauer, Grace Degeilh, Slater DeLeon, Kiara Dolan, Olivia Emerson, Ava Gavitt, Lilia Gavitt, William Groetz, Cashel Hathaway, Megan Lawton, Daniel Lines, Carley Lounsbury, Charity Lynch, Torin Monahan, Anthony Porter, Mae Sayre, Katherine Smith, Lillian Twohig, Isabella Wendel, Carter Williams.

Eighth grade high honor roll

Marysa Avery, Nova Berger, Christina Brown, Jakob Buckley, Mia Chesbrough, Logan Comfort, Cody Dickinson, Alexandra Everard, Lucca Ferreira, Laura Fitzgerald, Holly Grant, Molly Hart, Helen Hausser, Jacob Ives, Emily Knapp, Amelia Luna, Madeline McGreevy, Jack McNerney, Max Michael, Jenniefer Moskvich, Gavin Moy, Briley Pinckney, Aidan Simms, Jared Smith, Sean Smithers, Lily Sorbello, Charles Thompson, Adam Thomson, Jake Tobin, Elora Wilmot, Alyson Woolbert, Fiona Wright, Anastasiya Yavorska, Madison Young.

Eighth grade honor roll

Brady Begley, Maxwell Brownback, Nina Clifton, Aidan Coffey, Samantha Combs, Savannah Conway, David Coons, Maxwell Fischer, Cameron Fuller, Eva Gagnon, Joseph Gesner, Eli Gifford, Gannon Houghton, Ella Huftalen, Cassidy Jarvis, Julia Ketcham, Justin Kumiega, Patrick Linck, Ryan Probe, Austin Sanders, Hailey Shon, Levi Van Tassel, Madison Waite, Lilyanna Walters, Kendra Wilkinson.

Share this: Email

Facebook

Reddit

Tumblr

LinkedIn

Twitter

Google



Related

Comment on this Story