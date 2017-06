Cazenovia High School Class of 2017 candidates for graduation

CHS graduate Olivia McEntee is congratulated by CHS Principal Eric Knuth during the commencement ceremony June 25, 2016. Photo by Jason Emerson

Cazenovia High School Class of 2017 graduation occurs at 11 a.m. Saturday, June 24, on the grass out front of the middle school. Here are this year’s candidates for graduation:

Ackerman, Caden

Ackermann, Saige J.

Alvisi, Melissa L.

Anixter, Izabella S.

Avery, Abigail E.

Bahati, Furahini

Basic, Brice J.

Bauder, Joshua W.

Beare, Christopher D.

Becker, Briar R.

Becker, Christopher A.

Beebe, Milo S.

Begley, Evan W.

Benn, Carolyn J.

Blanchard, Emily L.

Boone, Alec M.

Briere, Erisawe M. A.

Brown, James E..

Burdin, Kacie L

Caffrey, Brennah A.

Cali, Rachel ML

Carges, Molly A.

Carr, Tessa A.

Carroll, Caeli M.

Catania, Olivia A.

Christensen, Geoff E.

Clonan, Caitlin M.

Coates, Nathaniel R.

Coffey, Brendan S.

Colvin, Madison G.

Combs, Angela B.

Conklin, Zackary T.

Connor, Lucy P.

Cooney, Erin R.

Cunningham, Carli P.

Denison, Whitney

Dennison, McKinley A.

Dickinson, Sarah E.

Dorrance, Jacob T.

Dwyer, Keara M.

Eldred, Jack C.

Ellithorpe, Maleigha E.

Emhoff, Hannah G.

Enders, Austin N.

Ferreira, Saulo R.

Filkorn, Madison M.

Fish, Nicole M.

Flannery, Rory P.

Fox, Clayton M.

Frost, Katherine G.

Galasso, Samuel R.

Gamlen, Leah M.

Gara, Faith

Gavilondo, Julia G.

Gesner, John M.

Gifford, Shawn G.

Giordano, Morgan T.

Gregg, Mackenzie E.

Hale, Katelyn E.

Hansen, Anders G.

Harken, Timothy T.

Harris, Jana M.

Hastings, Keery A.

Henderson, Megan J.

Howard, Lauren A.

Howles, Erin C.

Ibrahim, Khalel K.

Jones, Bradley A.

Jurista, Lydia K.

Keating, Joshua A.

Kempf, Anna J.

Ketcham, Taylor L.

Khalil, William D.

Kiernan, Siobhan R.

King, Dominick R.

Kmetz, William M.

Kopylczak, Jacob R.

Kowaleski, Hunter M.

Kubiniec, Colton T.

Light, Cassidy L.

Light-Olson, John Henry

Lyons, Lauren C.

Mabie, Samuel C.

Mahoney, Emily R.

Mandell, Olivia J.

Marshall, Ryan M.

McColm, Devon T.

McCrink, William J.

McGee, Hope F.

McPherson, Sean P.

Mistur, Ryan J.

Monroe, Nicholas B.

Morgan, Nathan C.

Moskvich, Alfred

Moucha, Tyler E.

Nannery, Alexander C.

Nichols, Benjamin A.

Paglia, Vincent T.

Race, Amy P.

Rankin, Elizabeth N.

Regan, Burkett J.

Riha, Elizabeth L.

Rogers, Mairin L.

Russett, Haley A.

Sattler, Hunter W.

Scanlon, Hannah E.

Schaffner, Austin M.

Schnittler, Felix

Scott, Taylor C.

Seeley, Joanna B.

Selinsky, Jennifer L.

Shanahan, James J.

Shephard, Elizabeth Z.

Shephard, William M.

Skinner, Ann L.

Slocum, Tori R.

Smith, Mitchell P.

Soler, Virginia

Southwick, Caitlin A.

Spangler, Nathan H.

Sproule, Orson R. T.

Staiger, Hannah L.

Steinhorst, Summer A.

Streeter, Justin S.

Strong, Cole R.

Tedesco, Danielle M.

Thorp, Cody J.

Vecchiarelli, Anthony N.

Weiler, Olivia M.

Wellington-Harper, Elijah S.

West, Stevie L.

Westfall, Connor B.

Williams, John J.

Wright, Shaine D.

Yates, Delaney S.

Young, Devon N.

Zambito, Robert E.

